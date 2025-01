BIRAGHI CERCA LA "SOLUZIONE CHE PIÙ VADA BENE". SÍ, MA QUALE?

FirenzeViola.it

In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Cristiano Biraghi. L’ormai ex capitano viola è fuori dai piani di Raffaele Palladino da diverse settimane e in questa sessione di calciomercato arriverà certamente la cessione. “Con Cristiano parliamo da sempre bene, è una persona correttissima. Si è chiarito col mister e ora cercheremo di trovare una soluzione che vada bene anche a lui”, ha detto di lui il direttore generale Alessandro Ferrari a margine dell’assemblea di Lega di due giorni fa (QUI PER LE PAROLE). A questo punto però, sorge spontanea una domanda: quale potrà essere questa fantomatica soluzione?

Bologna pista che si raffredda.

L’inizio del 2025 si era aperto con la notizia di un interesse per Biraghi da parte del Bologna, con Italiano che si sarebbe speso in prima persona per portare nel capoluogo emiliano quello che fino a pochi mesi fa era il suo capitano, in sostituzione del partente Lykogiannis. Sul greco sembrava esserci l’interesse concreto della Salernitana, alle prese con una difficilissima prima parte di campionato in Serie B che la vede in piena zona retrocessione. Tuttavia, con il raffreddamento di quest'ultima trattativa si è conseguentemente arenata anche quella con la Fiorentina per il terzino e al momento i discorsi sembrano andati in stand-by. Quello che risulta sul fronte 'appenninico' è che l’interesse di Sartori e degli uomini di mercato felsinei per Biraghi resta, ma ad oggi una possibile contrattazione dipenderà dall’uscita di Lykogiannis.

Il difficile scambio con Spinazzola.

Discorso simile anche per il Napoli, con Spinazzola diretto interessato. Nei giorni scorsi c’era stato un primo approccio di scambio, confermato anche dall’esterno partenopeo - che reclama più spazio - nel post partita della gara del Franchi. “Sì, c’è stato un interesse della Fiorentina - disse Spinazzola ai microfoni di DAZN - Io però mi alleno bene e forte per il Napoli. Finché starò qui darò tutto per il Napoli". Anche per quanto riguarda il possibile approdo a Napoli di Biraghi - dove ritroverebbe Antonio Conte dopo l’esperienza all’Inter -, molto dipenderà dunque dall'uscita di chi c’è già ma va detto che i partenopei, con l’imminente cessione di Khvicha Kvaratskhelia, si concentreranno di più sul cercare il sostituto del georgiano, piuttosto che sull’addio di Spinazzola, che peraltro a Firenze lo ha sostituito ottimamente. La ricerca per "la soluzione che vada bene" a Biraghi nel frattempo continua. La partenza è ormai scontata, ma la destinazione resta ancora un rebus.