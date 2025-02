Beltran, da esubero a titolare. Ma non basta: è l’ora di dimostrarsi un valore aggiunto

Non è un mistero che Lucas Beltran potesse lasciare la Fiorentina in estate. Ci aveva pensato il Galatasaray, che presentò ai viola un’offerta da 15 milioni di euro. Le difficoltà di trovarne il sostituto agli sgoccioli del mercato, però, frenarono ogni possibile cessione dell’argentino, che la scorsa annata con Vincenzo Italiano aveva manifestato più di una difficoltà a calarsi in un contesto del tutto nuovo per lui: quello della Serie A. La stagione attuale, insomma, doveva essere quella della consacrazione in Europa.

Le prestazioni non giustificano l'esborso economico.

Miglioramenti che tuttavia non sono arrivati, se non episodici. Il dato lampante è che Beltran non ha ancora dimostrato di essere un valore aggiunto per la Fiorentina, che tra bonus scattati e altri decaduti lo ha pagato 17/18 milioni di euro. Una cifra che lo inserisce nella cerchia dei calciatori più pagati nella storia del club. Ciò nonostante le prestazioni faticano a giustificarne la valutazione, tanto più che i primi mesi trascorsi in riva all’Arno avrebbero dovuto permettergli di prendere confidenza con il calcio italiano.

Adesso serve il definitivo salto di qualità per convincere.

E invece nulla: siamo ancora a chiederci quale sia il ruolo più adatto per il classe 2001. Il fatto che la Fiorentina potesse considerarne la cessione la dice lunga sulle riflessioni tattiche fatte da Palladino a suo tempo. Il tecnico evidentemente non era così convinto delle garanzie che Beltran avrebbe potuto dargli, ma ora che l'ex River Plate è un titolare (quasi) fisso spetta a lui fare il salto di qualità definitivo. Non può bastare uno spicchio di stagione positivo per cambiare l'idea di un giocatore ancora incompiuto.