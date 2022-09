BASAKSEHIR-FIORENTINA 0-0, SEGUI IL LIVE DI FV!

24'- Altra buona verticalizzazione dei turchi, Gollini blocca sicuro

23'- Palla altissima di Ali Kaldirim, non trova lo specchio

22'- Punizione Basaksehir! Lancio di 50 metri per Ali Kaldirim, fallo di Ikone al limite dell'area. Solo giallo per il francese.

21'- Ingenuità enorme di Terzic che si perde Gurler, bravo Igor a chiuderlo prima della conclusione.

20'-Brutto cross di Saponara, palla fuori

16'- Igor cerca la verticalizzazione per Terzic, molto cercato in questo inizio. Palla leggermente lunga, ma i viola in controllo della partita.

15'- La Fiorentina tiene alto il pressing, cercando di recuperare subito il possesso.

13'- Prova ad attaccare la Fiorentina con uno scambio tra Saponara e Terzic, palla allontana in calcio d'angolo, il primo del match.

9'- Rimessa per i viola, batte il capitano Venuti.

8'- Fallo di venuti nellà metà campo avversaria, punizione per i padroni di casa.

7'- Prova a superare la metà campo il Basaksehir, pescato Okaka sull'esterno ma si trovava avanti alla linea difensiva, fuorigioco.

4'- Fase di studio per entrambe le squadre, con la Fiorentina in controllo del possesso che cerca di utilizzare la catena di sinistra.

1'-Gioca Amrabat nella nuove veste di difensore centrale, mentre Mandragora si colloca davanti alla difesa.

0'- VIA! SI COMINCIA! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in maglia bianca, Basaksehir in maglia arancione.

20.46- Brutta batosta per Italiano. Si è fatto male Martinez Quarta durante l'allenamento di ieri e dopo il riscaldamento non è riuscito a recuperare! Al suo posto accanto ad Igor giocherà Mandragora.

Dopo la deludente sconfitta per 2-1 contro il Bologna ed un pessimo periodo di forma, la Fiorentina scende in campo alle ore 21.00 per il secondo match della fase a gironi di Conference League in casa dell'Istanbul Basaksehir. Il club turco viene da 3 vittorie consecutive in campionato ed uno schiacciante successo europeo per 4-0 contro l'Hearts. Riusciranno i viola ad ottenere la prima vittoria nel girone e la vetta della classifica? Su FirenzeViola.it la risposta con il consueto racconto live delle emozioni del match: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Júnior Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Ali Kaldirim; Aleksié, Biglia, Ozcan; Gürler, Okaka, Chouiar. All. Emre Belözoğlu. A disposizione: Volkan Babacan, Sener Ozbayrakli, Leo Duarte, Traore, Ozil, Celik Batuhan, Szysz, Mahmut Tekdemir, Deniz Turuc, Muhammet Arslantas, Omer Ali Sahiner, Lima.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Venuti, Mandragora, Igor, Terzic, Maleh, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Cabral, Saponara. All. Italiano. A disposizione: Terracciano, Cerofolini, Biraghi, Jovic, Kouame, Ranieri, Duncan, Mandragora, Favasuli, Krastev, Bianco, Barak.