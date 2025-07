RFV Antonio Porta: "Bernabé un vero top. Non è solo un play. Può aiutare l'allenatore: ecco come"

Antonio Porta, ex vice di Fabio Pecchia al Parma, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" di Adrian Bernabé: "Ho conosciuto Stefano al corso di seconda categoria. Secondo me la Fiorentina ha fatto il colpo più importante, per rilanciarsi e arrivare più in alto possibile. E' un allenatore bravo, il più adatto".

Ci racconta le caratteristiche di Bernabé?

"Intanto Pioli è venuto a vederlo spesso a Parma. E' un giocatore eccezionale, sia sul piano tecnico-fisico, sia umano. Può giocare ovunque: davanti alla difesa, come mezzala, sulla trequarti. E' adatto a tutti i ruoli. Se giochi a due può stare in mediana con tranquillità. Non solo".

Prego.

"E' un giocatore tecnicamente superiore alla media, ha un grande sinistro, sa giocare corto, lungo e ha visione di gioco. Non ha paura di mettere la gamba".

Quindi non è solo un play?

"Con Pecchia ha dimostrato tutto il suo valore, quest'anno è stato un po' sfortunato perché ha avuto un infortunio. Ma l'anno prima ha fatto benissimo. Per quanto mi riguarda, lui è un play, facilita il lavoro dell'allenatore grazie alle sue indicazioni tattiche anticipate. Lui ha un mancino importante, ma usa anche il destro. Sul piano fisico ha un'accelerazione importante, è forte anche in allungo".

