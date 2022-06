ANTOGNONI A FV: "IL MERCATO DEI VIOLA NON MI PREOCCUPA. VICARIO PROFILO IDEALE"

Ospite della 102esima edizione di Pitti Uomo, l'ex bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni, che fino ad un anno faceva ancora parte della dirigenza viola, ha concesso alcune dichiarazioni agli inviati di FirenzeViola.it, parlando di Nazionale ma anche di Fiorentina:“Speriamo che stasera la Nazionale possa confermare quanto di buono visto nelle ultime sfide. Ho visto la partita di andata a Bologna ed è stata equilibrata. Tra i nuovi mi ha colpito Raspadori per il ruolo che ha ed i movimenti che fa da punta. L’Italia sta facendo bene, è un nuovo percorso con tanti giovani e penso che Mancini farà un gran lavoro. Il problema del gol è generale per tutte le squadre, se non hai una punta valida si stenta a segnare. Ma ci sono tanti giocatori interessanti, a partire da Immobile che è stato il capocannoniere del campionato ma anche Belotti, poi Scamacca e Raspadori. Il vero bomber che ci serve sembra che debba ancora uscire”.

E sul mercato della Fiorentina, è preoccupato?

“No, ancora siamo all’inizio e non c’è da preoccuparsi. Anche se alcune squadre si sono già rinforzate e la Fiorentina ha perso giocatori importanti come Torreira e Odriozola. Ma la Fiorentina ha sempre agito così, aspettando per poi fare comunque una squadra competitiva”.

Sul possibile scambio Milenkovic-Pinamonti, chi ci guadagnerebbe?

“ Non è questione di guadagno, ma di ruoli. Le punte oggi sono molto richieste e ricercate, è difficile trovare quelle buone. Pinamonti ha fatto bene ad Empoli, se dovesse venire alla Fiorentina farebbe bene. Milenkovic sarebbe una perdita notevole, bisogna vedere eventualmente chi lo sostituirà, ci sono difensori in giro, ma il problema è generale ed è difficile trovarne di meglio. Se Milenkovic dovesse andare via e c'è l'opportunità di prendere Pinamonti, penso che sia una buona operazione. Con l’arrivo di Pinamonti però i viola prenderebbero un bel giocatore, è forse una delle punte migliori di questa ultima stagione".

Vicario può essere il portiere giusto per la Fiorentina?

"Ha fatto bene, molto bene ad Empoli ed infatti è stato riscattato. L'hanno pagato abbastanza, 10 milioni di euro circa e quindi se vogliono prenderlo devono sborsare un po' di soldi. La Fiorentina leggo che sta cercando il portiere, quindi ne serve uno che ti può dare affidabilità. Vicario è uno di questi".

Nelle scorse ore l'abbiamo vista con Batistuta...

"Lui servirebbe forse un po' a tutto il calcio italiano, europeo ed anche mondiale (ride, ndr). Ci troviamo ogni tanto e fa piacere, si parla poco di calcio perché andiamo a giocare a golf o a padel, quindi si pensa ad altre cose".

Che idea si è fatto di Grillitsch?

"Gioca in Bundesliga, è svincolato e può essere un buon affare, ma sostituire Torreira o Odriozola non è facile per nessuno. Bisogna vedere in che ruolo o in che posizione si può inserire".