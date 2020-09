AG. BIRAGHI-ACF, INCONTRO PER RITROVARE LA COLLABORAZIONE. SUL PIATTO PIÙ IPOTESI

Al centro sportivo Davide Astori si è rivisto Mario Giuffredi, agente del terzino Cristiano Biraghi di rientro a Firenze dopo la stagione in prestito all'Inter. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it quello andato in scena al centro sportivo è stato un incontro utile per ricucire i rapporti fra l'agente e la società, dopo qualche screzio con la nuova proprietà viola lo scorso anno. Un incontro importante quindi, per ritrovare una nuova collaborazione che potrebbe portare così al rinnovo di contratto di Biraghi. Sul piatto comunque ci sono varie ipotesi per il giocatore, che ha tanto mercato in Serie A.

Dopo la stagione in nerazzurri, Biraghi è stato convocato dal CT azzurro Mancini ed in queste ore si trova a Coverciano con i compagni di squadra per preparare le gare di Nations League con Bosnia ed Olanda. Sul fronte mercato ci sono diversi club interessati all'ex Pescara: c'è la Roma, che perso Kolarov è alla ricerca di un titolare per la fascia sinistra.