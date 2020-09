FOTO FV, Ag. Biraghi era al CS: si tratta il rinnovo

L'incontro era nell'aria dopo il fallimento della trattativa con l'Inter per il rinnovo del prestito e dello scambio con Dalbert e proprio negli scorsi minuti, l'agente di Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi, è uscito dal Centro Sportivo dopo aver incontrato, e parlato assieme per oltre un'ora, il dg Joe Barone per il possibile rinnovo di contratto dell'esterno attualmente impegnato in Nazionale che, tra l'altro, Iachini abbraccerebbe molto volentieri. Il procuratore dovrebbe aver chiesto un ritocco dell'attuale stipendio, dopo che in nerazzurro era arrivato a percepire addirittura 1,8 milioni a stagione, contro i circa 800mila euro previsti dall'intesa vigente con la Fiorentina. All'uscita, però, bocche cucite. Ore caldissime dunque per conoscere il futuro di Biraghi che tra l'altro è finito recentemente anche nel mirino della Roma, ormai a un passo dalla cessione di Kolarov all'Inter.