A Verona di nuovo in campo ma con ruoli diversi: Zaniolo e Fagioli scaldano i motori

Domani la Fiorentina sarà impegnata contro l’Hellas Verona, ma dovrà affrontare l'incontro con alcune assenze importanti. La squadra viola arriva a questa partita con un’opportunità importante in chiave classifica. I risultati odierni sono stati favorevoli: la Lazio ha pareggiato a Venezia e il Bologna ha perso a Parma. Questo significa che i biancocelesti non sono riusciti ad allungare in classifica, mentre il Bologna è rimasto dietro e non è riuscito a sorpassare la Fiorentina. Per questo, la squadra di Palladino è chiamata a fare risultato contro l'Hellas Verona, sfruttando l'occasione per avvicinarsi ulteriormente alla zona europea, consapevole che ogni punto in più potrebbe fare la differenza in vista di una corsa che si fa sempre più intensa.

Le assenze e le scelte strategiche

Colpani, Gudmundsson e Adli non sono a disposizione, e questo metterà Raffaele Palladino di fronte a delle scelte strategiche. Nell'ultima gara contro il Como, Fagioli è stato impiegato come trequartista, ma l'esperimento non ha dato i frutti sperati. La posizione avanzata, infatti, non gli ha permesso di esprimere al meglio le sue caratteristiche. Alla luce di questa situazione, è probabile che Palladino opti per un altro tipo di utilizzo per Fagioli. Se dovesse essere titolare domani, infatti, il centrocampista potrebbe essere schierato in una posizione più centrale, da mediano nel 4-2-3-1. In questo ruolo, Fagioli potrebbe essere in grado di gestire meglio il gioco, dando solidità alla mediana e cercando di mettere in mostra la sua capacità di recuperare palloni e distribuire il gioco in modo più equilibrato (ciò che si è visto nel secondo tempo contro il Como).

Scalda i motori anche Zaniolo

Oltre alla possibile presenza di Fagioli come mediano, un altro aspetto interessante della formazione della Fiorentina contro l’Hellas Verona riguarda il ruolo di Nicolò Zaniolo. Con le assenze di Gudmundsson e Colpani, è molto probabile che l'ex Roma venga schierato come esterno destro nel 4-2-3-1. Dopo aver giocato come punta contro il Como anche per Zaniolo si prospetta un cambio ruolo. Palladino sta cercando di plasmare la sua Fiorentina condizionata dalle assenze, e vedremo se questi cambiamenti che apporterà porteranno i frutti sperati o meno.