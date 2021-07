A. SOTTIL A FV: "ITALIANO FARÀ BENE. SPERO GLI PIACCIA RICKY"

Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'era di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. In molti sperano che l'ormai ex tecnico dello Spezia possa essere l'uomo giusto per risollevare la formazione viola. Per commentare questo arrivo la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex compagno di squadra ai tempi del Genoa Andrea Sottil.

Che ricordi ha di Italiano quando giocavate insieme in Liguria?

"Purtroppo abbiamo giocato solo un anno insieme e ormai sono passati diversi anni. Mi ha sempre dato l'impressione di essere un bravo ragazzo. Era un centrocampista di ordine e molto intelligente. Non mi sorprende che sia diventato un allenatore così affermato perché aveva già idee interessanti e giocava un calcio dinamico".

Come giudica la sua esperienza allo Spezia?

"Direi ottima. Ha fatto vedere un bel calcio e propositivo. Ha raggiunto una salvezza tutt'altro che scontata. Bisogna solo fargli i complimenti per questi anni in bianconero".

Può riportare in alto la Fiorentina?

"Da ex viola me lo auguro e secondo me ci riuscirà. Ha tutte le carte in regola e le caratteristiche per iniziare un progetto importante. Penso che sia il profilo giusto per ripartire da zero e togliersi qualche soddisfazione".

Il prossimo anno allenerà suo figlio...

"Spero che possa piacergli Riccardo. Per caratteristiche e per come gioca mio figlio incarna il suo calcio. Italiano punta molto sugli esterni offensivi e quindi Riccardo è perfetto. Mi auguro che possa nascere intesa tra i due".