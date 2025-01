A CACCIA DELL'EQUILIBRIO PERDUTO: IL CENTROCAMPO VIOLA E LA SPERANZA FOLORUNSHO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina si trova attualmente ad affrontare una piccola crisi, con una serie di risultati deludenti che ha suscitato non poche preoccupazioni. Una delle principali cause di questo calo di rendimento è stata identificata, anche dallo stesso Raffaele Palladino, nel centrocampo, che da quando è venuto meno il contributo di Edoardo Bove ha mostrato evidenti difficoltà nel mantenere l’equilibrio tanto apprezzato nelle prime giornate di stagione.

L'assenza di Bove e la mancanza di equilibrio

L’assenza di Bove è stata un tema ricorrente nelle parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, che ha sottolineato come la squadra abbia perso una risorsa chiave. Dopo la sconfitta contro il Monza, Palladino ha dichiarato: “Senza Bove abbiamo perso equilibrio. Ti dava caratteristiche che non abbiamo. Con Folorunsho abbiamo acquisito caratteristiche che ci mancavano. Mi è piaciuto quando è entrato”. Queste parole evidenziano non solo l’importanza di Bove nel mantenere il giusto assetto tattico, ma anche la difficoltà del tecnico di sostituirlo.

La convalescenza del centrocampo e la speranza in Folorunsho

Nel tentativo di rimediare a questa lacuna, Palladino potrebbe puntare già su Folorunsho con il Torino. Sebbene non possieda le stesse caratteristiche di Bove, Folorunsho ha il potenziale per fornire una risposta interessante alle esigenze tattiche della Fiorentina. La sua fisicità, la capacità di recuperare palloni e la versatilità possono essere armi utili per ritrovare l'equilibrio perduto. Contro il Monza, quando è entrato in campo negli ultimi 25 minuti, è stato schierato in mediana al posto di Richardson. Ma la sua presenza, anche sull'esterno, potrebbe essere la risposta alla ricerca di maggiore stabilità in mezzo al campo, dove la Fiorentina, con un centrocampo a due molto leggero, ha sofferto molto nelle ultime settimane.

Con il Torino tornano "tre centrocampisti"?

Con il match contro il Torino all'orizzonte, la Fiorentina si trova davanti a un'opportunità cruciale. Non vincere da più di un mese, dalla gara contro il Cagliari, che è l'unica vinta in campionato senza Bove in campo dopo il malore con l'Inter, ha aumentato il bisogno di una reazione immediata. La sfida con il Torino potrebbe rappresentare la partita giusta per mettere a punto il centrocampo e cercare di ritrovare la solidità perduta, schierando tre centrocampisti di ruolo come prima e sacrificando un esterno offensivo. Le difficoltà riscontrate dal centrocampo nelle ultime partite sono un campanello d’allarme, ma la speranza è che l'arrivo di un centrocampista come Folorunsho possa riportare stabilità alla squadra.