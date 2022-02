ZAPATA, Rischia stop di 40 giorni: salta i viola 2 volte

E’ durata una manciata di minuti la gara di oggi di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, reduce da un lungo stop, è stato schierato a gara in corso da Gasperini contro il Cagliari ma poco dopo è stato costretto ad uscire per il riacutizzarsi del problema che lo aveva tenuto fermo un mese. Gasperini, subito dopo la gara, non si è sbilanciato ma come spiega Gianlucadimarzio.com, domani Zapata verrà sottoposto ad una risonanza per capire l’entità dell’infortunio. Filtra una certa preoccupazione: si teme infatti una ricaduta per l’attaccante, che lo terrebbe fuori per altri 30 o 40 giorni. In questo caso Zapata non solo salterebbe la Fiorentina giovedì in Coppa Italia ma anche in campionato il 20 febbraio.