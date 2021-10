ZANETTI, Gol di Aramu preparato. Viola squadra forte

Al termine della partita vinta contro la Fiorentina, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato a DAZN: "Si cerca di rimanere lucidi anche se c'era un'atmosfera unica. È stata una serata perfetta, abbiamo battuto una squadra veramente forte e abbiamo dovuto mettere in campo tutto per farlo".

L'importanza di Aramu.

"Quando sono arrivato era in una posizione un po' bloccata, io preferisco che svari su tutto il campo. Si spende tanto anche in fase di non possesso, è un giocatore molto intelligente. Avevamo preparato questa cosa che lui in parità numerica in attacco si doveva allargare, sul gol è andata così ed è stato bravo a liberarsi".

Adattarsi agli avversari?

"Bisogna essere umili: stasera avevamo di fronte una squadra più forte e gli abbiamo concesso pochissimo. Normale che bisogna lasciare la proposta di gioco agli avversari e aspettare per ripartire in contropiede. Dobbiamo fare di necessità virtù".

La prestazione di Haps?

"Ha fatto un'ottima partita considerando che era la sua prima. È un giocatore di spessore, stasera ha fatto vedere buone cose anche se deve registrare ancora alcune cose per la difesa a quattro venendo dall'Olanda. Ha strappo e qualità, oggi lo abbiamo scoperto".

Cosa ha detto a Vacca?

"Tra me e lui c'è una stima infinita. Io ho dato tanto a lui e lui ha dato tanto a me, in alcuni momenti ci dimostriamo il bene che ci vogliamo. Il calcio è anche emozione. Vacca è un uomo vero, è un ragazzo non facile da allenare ma ce ne fossero di ragazzi così. È molto intelligente e nei rapporti è una persona sincera".