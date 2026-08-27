Terzic: "Tornare a Firenze sarà emozionante ma ora penso solo al Frosinone"

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Aleksa Terzic, ex terzino della Fiorentina che è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Frosinone, ha parlato anche della partita di sabato e del suo ritorno da avversario al Franchi: "Sono molto contento di essere tornato in Italia passando per il Frosinone. Mi piace molto giocare in serie A, ringrazio la società che mi ha dato l'opportunità di essere qui. Sono molto felice. Arriva una partita particolare, è stato bello giocare con la Fiorentina, saluto la famiglia Commisso e i tifosi so che il centenario per loro è un traguardo importante ma ora sono a Frosinone e voglio pensare alle nostre ambizioni. Devo dare il massimo e far bene per questa società. Sono tornato in Italia perchè sento di poter dare il mio massimo. Lavoriamo bene e spero che metteremo in campo le idee del mister e dello staff. Spero che giocheremo con coraggio".

Poi parlando delle emozioni che vivrà al Franchi: "Si è vero sarà emozionante ma sono un professionista e ora penso al Frosinone. Sono felice di tornare a giocare a Firenze e ritrovare i tifosi ma ora penso a noi, non avrò difficoltà a giocare lì".