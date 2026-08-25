Doppio colpo del Frosinone in vista dei viola: è fatta per Tchato e Birligea

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Doppio colpo del Frosinone, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, è tutto fatto per l'arrivo di Enzo Tchato, terzino destro del Montpellier. Siamo alle firme, l'ultimo step prima dell'ufficialità. Frosinone, poi, attento anche per quanto riguarda il reparto offensivo. In questo senso, è ai dettagli l'arrivo di Daniel Bîrligea, punta centrale di proprietà dello Steaua Bucarest. Ventitré anni, nazionale camerunese con 5 presenze all'attivo, Tchato vivrà così la sua prima esperienza calcistica lontano dalla Francia.

Fino a questo momento aveva infatti vestito unicamente la maglia del Montpellier, club in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha collezionato 66 presenze in Ligue 1. Un innesto che garantisce corsa e freschezza atletica per la corsia di destra della squadra giallazzurra.