Frosinone, Tchato: "Bel progetto. Italia top, mi ispiro a Dumfries"

vedi letture

Svelata l'ufficialità dal Frosinone, Enzo Tchato si è presentato ai canali ufficiali del club ciociaro e ai suoi nuovi tifosi in quella che sarà la sua prima stagione assoluta in Italia e in Serie A: "Tramite il mio procuratore che mi ha parlato del progetto del club mi è piaciuto e mi è interessato subito", ha confidato il terzino destro classe 2002, che ha lasciato il Montpellier a titolo definitivo. "Sono entusiasta di venire qui e indossare questi colori. Sono contento perchè sono stato ben accolto. Ho visto lo stadio ed è molto bello. Già mi immagino di giocare nello Stirpe. Sono molto contento di stare qui e non vedo l'ora di iniziare a giocare", ha aggiunto. "Provo sempre a ispirarmi ai migliori.

Non ho tante referenze. Provo sempre a ispirarmi ai migliori giocatori attuali come ad esempio Hakimi, Dumfries e altri giocatori. Provo a prendere il meglio da ognuno di loro e a migliorarmi. A lavorare" ha concluso.