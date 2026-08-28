Frosinone, i convocati di Alvini per la sfida alla Fiorentina: out Ghedjemis e Koutsoupias

Frosinone, i convocati di Alvini per la sfida alla Fiorentina: out Ghedjemis e KoutsoupiasFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00Avversari
di Redazione FV

Massimiliano Alvini ha convocato 25 giocatori per la sfida che vedrà il Frosinone affrontare domani la Fiorentina, alle 18.30, allo stadio Franchi. Tra gli assenti figura ancora Koutsoupias, rimasto fuori dalla lista per motivi legati al mercato, al pari anche di Ghedjemis. Regolarmente convocato, invece, l’ultimo arrivato Birligea. Questa la lista completa:

Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Grillitsch, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Birligea, Fini, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.