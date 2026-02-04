Torino, il giudice sportivo: squalificati Vlasic e Prati. Salteranno la Fiorentina
Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della ventitreesima giornata, ha squalificato per una giornata Honest Ahanor e Marten De Roon dell'Atalanta, Amin Sarr dell'Hellas Verona, Luca Pellegrini della Lazio e Matteo Prati e Nikola Vlasic del Torino. In particolare alla Fiorentina interessano le situazioni di questi ultimi due giocatori granata, dato che entrambi salteranno la trasferta di sabato sera alle ore 20:45 al Franchi contro i viola. Questo quanto emerge ufficialmente su di loro dal comunicato:
Prati Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia diffidato (Quinta sanzione).
Vlasic Nikola (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; gia diffidato (Quinta sanzione)
