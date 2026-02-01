Baroni: "Firenze passaggio importante, spero di recuperare qualche giocatore"

Il tecnico del Torino, Marco Baroni, in conferenza stampa ha così commentato la vittoria di misura sul Lecce: "Falcone ha fatto due parate incredibile. E' la prestazione che volevamo e che avevamo preparato, ci serviva questo tipo di prestazione in una settimana in cui abbiamo dovuto gestire tanti infortunati e sono usciti e entrati alcuni ragazzi. La risposta che volevamo con la squadra era questa, compattezza e dedizione. Lo abbiamo fatto, faccio i complimenti. E' mancato solo il fatto di chiuderla ma è la prova che volevamo".

A Firenze mancheranno Vlasic e Prati

"Sarà un passaggio importante, lo sappiamo. Spero di recuperare qualcuno, per Firenze c'è qualche spiraglio. Ma ci saranno altri ragazzi che andranno in campo per sostituire due giocatori importanti. Mi è piaciuto Prati per come è entrato, ma i sostituti saranno pronti"