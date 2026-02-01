Zapata avverte i viola: "Dobbiamo farci trovare pronti in ogni partita"
L'attaccante del Torino Duvan Zapata è rammaricato per non aver segnato grazie anche alle parate di Falcone e mette in guardia gli avversari visto che il tempo stringe ed ogni partita diventa importante: "A Falcone ho detto che anche all'andata aveva fatto una bella parata, gli ho fatto i complimenti: peccato che il gol non sia arrivato, ma oggi era importante vincere dopo una settimana lunga e pesante. Da adesso in poi il margine è sempre più ridotto, dobbiamo farci trovare pronti in ogni partita.
I tifosi ci hanno sempre sostenuto, è normale che siano arrabbiati dopo l'ultima sconfitta, oggi abbiamo dimostrato di avere una atteggiamento diverso in campo. Le partite vanno giocate in questa maniera".
