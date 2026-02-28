Simone Canestrelli: "L'obiettivo principale del Pisa resta la salvezza"

Simone Canestrelli, difensore del Pisa, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A degli obiettivi della sua squadra: "Il principale resta quello di raggiungere la salvezza. Personalmente poi non mi pongo limite. Ogni giorno cerco di lavorare duramente in allenamento e di migliorare".

La sua duttilità lo ha reso un perno della propria squadra, che finora non si è mai privata d lui: "In Primavera a Empoli sono passato da essere un centrocampista a essere un difensore. Questa cosa penso che mi aiuti nella gestione della palla e mi dia più serenità. Nella mia carriera ho giocato in diversi moduli, non ho un preferito, cerco di farmi trovare pronto sia a tre che a quattro. Credo di essere un difensore duttile e di farmi trovare pronto sempre".