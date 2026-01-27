Dagli inviati Vanoli (sala stampa): "Non stiamo nella sofferenza: così non ci si salva"

Così il tenico della Fiorentina, Paolo Vanoli, in sala stampa dopo il 3-1 subito contro il Como: "Il primo tempo mi è piaciuto, quello che non mi piace della mia squadra è che non riesce a stare nella sofferenza. È questo ciò che succede. È un passaggio che ci condanna. Non si può lottare per la salvezza senza saper soffrire. Mi dispiace perché avevamo iniziato interpretando bene la partita. Ma non abbiamo ancora quell'attenzione che ti fa stare nella fatica. E anche quando hai tu la palla, devi essere affamato. Il Como viene da risultati importanti, è una squadra di qualità, avevamo retto bene coi ragazzini. Fazzini mi era piaciuto, Balbo è stata una bella sorpresa. Anche Fortini quel ruolo lo può fare, anche se deve migliorare certi aspetti".

Cosa si rimprovera per non essere riuscito a far capire la gravità della situazione ai giocatori?

"Io guardo il complesso della prestazione. E nella prestazione devi saper star dentro. Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a farlo capire appieno. Ma non ho la bacchetta magica. Secondo me non è vero che siamo rientrati molli, lo stesso vale contro il Cagliari. Semplicemente non siamo riusciti a stare nella sofferenza. Dobbiamo metterci tutti in testa che c'è da lottare. Siamo nella posizione di dover andare a capire le cose positive".

Che giudizio ha su Ndour? Fagioli è insostituibile?

"Oggi si è trasferito Nicolussi Caviglia e mi sono trovato con un centrocampista in meno. Fagioli volevo farlo rifiatare. Sono partito con il doppio play, ma con il cambio di Nico Paz mi sono messo 4-3-3 perché mi serviva solo un play. Nel secondo tempo dovevamo attaccare meglio la profondità perché loro avevano una linea molto alta. Anche gli esterni devono far meglio questo lavoro. Fagioli deve migliorare più il posizionamento. Quando è marcato deve imparare a muoversi, portarlo fuori. Se sei bravo è normale che ti vengano a marcare, non può smettere di giocare se un avversario gli sta a uomo".

A questa squadra manca un centrocampista che sappia 'murare'?

"Io ho centrocampisti che hanno anche questa qualità. A me piacciono sicuramente queste caratteristiche, però ad esempio anche Fagioli deve saper difendere. Mica facendo le lotte, basta usare la testa. Parlo di Fagioli perché con me è cresciuto".