Guai in attacco per Vanoli: risentimento all'adduttore della coscia destra per Piccoli

Guai in attacco per Vanoli: risentimento all'adduttore della coscia destra per PiccoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:44Primo Piano
di Redazione FV

Roberto Piccoli, uscito al 66' della sfida persa in Coppa Italia dalla Fiorentina contro il Como per infortunio, ha riportato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami del caso per constatare l'entità dello stop a pochi giorni dalla sfida di campionato contro il Napoli, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. 