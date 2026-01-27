Il difensore potrebbe arrivare dalla Premier: per Sky Sport la Fiorentina pensa a Disasi

Ieri alle 23:33Primo Piano
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina sta valutando la possibilità di trattare col Chelsea il difensore in uscita Axel Disasi. Nella giornata di domani i viola avvieranno i primi contatti con i Blues per capire la fattibilità dell'operazione e anche per capire se il giocatore aprirà alla destinazione. Dopo il rientro di Anselmino dal prestito al Borussia Dortmund, il Chelsea potrà nuovamente effettuare un prestito fuori dalla Premier League e questo ha riaperto la pista che porta al giocatore fuori dai piani del club londinese. 