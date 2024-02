SARRI, Viola forte. Dobbiamo essere pronti mentalmente

FirenzeViola.it

L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole, apartire dalla condizione dei suoi: "Non è facile capirlo al di là degli infortuni. Stiamo giocando ogni 4 giorni. Gli allenamennti non possono essere indicativi. L'aspetto mentale conta e speriamo quindi di essere arrivati pronti".

Seguire è una pressione?

"Non è che la Lazio va in Champions tutti gli anni. Quindi non sentiamo pressione. Dobbiamo concentraci partita dopo partita senza esaltarci per una vittoria o deprimerci per una sconfitta".

Sulla partita di stasera

"Partita simile alle ultime. Squdra forte da un punto di vista tecnico. Partita difficile".