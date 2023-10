SARRI(DAZN), Sofferto il primo tempo, ma siamo cresciuti

FirenzeViola.it

La Lazio batte la Fiorentina con un gol di Immobile allo scadere. Un risultato che soddisfa Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, che elogia i propri ragazzi. "La squadra ci crede, stasera era una partita difficile. I momenti di sofferenza erano inevitabili, la Fiorentina ti fa correre a vuoto e nel primo tempo abbiamo sofferto. Nella ripresa siamo andati in crescita, abbiamo concesso pochissimo creando le 4 o 5 palle gol che legittimano il risultato. Rigore? Io ho guardato la curva, non il rigore. Da lì ho capito che avevamo segnato" le sue parole ai microfoni di DAZN.

Questo gol può dare entusiasmo a Immobile?

"Noi lo stiamo aspettando. Ha fatto un percorso pieno di problematiche negli ultimi mesi, con pochi allenamenti e alla lunga questa situazione l'ha pagato. Se può allenarsi con continuità in breve tempo lo rispolveriamo ad alti livelli".

Scontato che Immobile resti alla Lazio?

"Penso di sì. Può avere l'attimo di sconforto in cui dice una parola in più, ma da come lo sento parlare io è una problematica che non esiste"

Guendouzi che margini ha?

"Lui è ancora giovane ma nonostante questo ha buone esperienze in campionati importanti. Ha ancora margine, se trova più ordine nelle giocate può diventare un giocatore importante"

Cosa manca per essere lì davanti?

"Qualcosa in più le squadre che stanno davanti hanno. Noi abbiamo sbagliato le prime due partite, perdere le altre ci può stare. Sono le prime due che ci creano questo gap con la zona che conta. Contro le grandi squadre ci è mancata un pizzico di personalità".