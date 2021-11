SAMPDORIA, Le scelte di D'Aversa: out Quagliarella

D'Aversa cambia solo leggermente la formazione che tre giorni fa ha vinto in casa contro l'Hellas Verona. Confermatissimo il grande protagonista di inizio stagione Antonio Candreva, in attacco giocherà Gabbiadini al posto di Quagliarella che dunque deve rimandare l'aggancio a Gilardino per numero di presenze in Serie A e andrà almeno all'inizio in panchina. Caputo sarà l'altro attaccante, mentre a centrocampo spazio a Verre. In difesa Ferrari preferito ancora una volta a Yoshida.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Verre, Thorsby; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa.

A disp. Ravaglia, Falcone, Augello, Chabot, Ciervo, Askildsen, Dragusin, Yoshida, Quagliarella, Yepes, Trimboli.

