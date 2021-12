SALERNITANA, Possibile ritorno al 4-3-1-2. Ribery…

Sabato pomeriggio la Salernitana farà visita alla Fiorentina del capocannoniere Dusan Vlahovic e mister Colantuono studia le mosse per arginare il centravanti serbo e la compagine di mister Italiano. Ancora problemi di infortuni per i granata con Zortea che si è aggiunto all'elenco dei calciatori che hanno lavorato a parte. Sicuro assente il difensore Strandberg mentre potrebbe recueprare in extremis Gondo. Verso il recupero anche Mamadou Coulibaly e Ruggeri ma per loro la convocazione potrebbe arrivare solo in una delle prossime due partite. Per quanto riguarda il modulo, tutto ruota intorno alla disponibilità di Franck Ribery che ha lavorato con la squadra e dovrebbe essere schierato dall'inizio contro la sua ex squadra. Possibile quindi il ritorno al 4-3-1-2 (che contro il Milan, soprattutto all'inizio, si è trasformato in 4-3-3 con il francese e Zortea larghi sulle fasce). Dovrebbe ritrovare una maglia da titolare anche Federico Bonazzoli dopo i problemi avuti la scorsa settimana che gli hanno impedito di scendere in campo dall'inizio nel match contro i rossoneri. Resta da scegliere il terminale offensivo tra Djuric e Simy, quest'ultimo ha deluso ancora ma il mister potrebbe concedergli quella continuità che serve per farlo sbloccare.