S. INZAGHI, Sorpresi dai viola nel primo tempo

"Una squadra come la nostra deve fare di più; è un momento un po' così ma va bene, adesso ci servirà la pausa per riorganizzarci. Il pareggio certamente non ci soddisfa, anche se la Fiorentina ha fatto una grandissima partita e nel primo tempo ci ha messo in grande difficoltà". Simone Inzaghi, nel post-partita di Dazn, commenta così il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina. Il tecnico dei nerazzurri ha poi aggiunto: "Mi aspettavo di più dopo il pari di Torino, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, ma dovevamo fare meglio in alcune situazioni".

C'è qualche problema di tenuta fisica in squadra?

"Non so, probabilmente col 2-1 di Sanchez potevamo parlare di un'altra partita. Ripeto però che gli errori sono stati tecnici. Le assenze non sono un alibi per noi".

C'è un problema psicologico?

"Probabilmente sì, ma sarei più preoccupato se la squadra non creasse così tante occasioni. C'è forse un po' di frenesia per mancate vittorie e questo ci penalizza davanti".