ROMA, Infortunio per Smalling: in dubbio per Firenze

La Roma perde Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini per infortunio. Come comunicato da Trigoria, Smalling ha riportato un trauma contusivo-distrattivo al ginocchio sinistro, mentre Pellegrini ha riportato un trauma contusivo al piede sinistro. Le loro condizioni verranno valutate più attentamente nelle prossime ore, si capiranno anche i tempi di recupero. L’infortunio più serio è quello del difensore, il suo 2019 dovrebbe essere finito qui e salterebbe dunque sia la SPAL che la Fiorentina. Per Pellegrini è solo una contusione, salterà l’Europa League e proverà a recuperare per la prossima giornata di campionato. Oggi sia Pellegrini che Smalling hanno svolto un lavoro in palestra.