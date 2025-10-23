Rapid, Hedl: "Dura battaglia ma da una squadra come la Fiorentina si può imparare"

di Redazione FV

Niklas Hedl, portiere del Rapid Vienna, analizza così la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina, ai canali della UEFA: "Si può imparare a vincere da una squadra come la Fiorentina. Hanno molta qualità, lo sapevamo. Ma abbiamo dato loro una dura battaglia. Al momento non stiamo ottenendo i risultati che vogliamo, ma possiamo uscire da questa crisi solo insieme".