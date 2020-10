RANIERI, Ho rivisto una squadra compatta, che si aiuta

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla così a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Le prime due sono state non-partite, ma ho finalmente rivisto una squadra compatta, convinta e che si aiuta: mi sono veramente piaciuti nonostante qualche errore, che ci sta sempre".

Si può fare a meno di Ramirez? "Con Gaston ho un bellissimo rapporto, e gli ho detto che se era preoccupato non avrebbe giocato, altrimenti sì. Lui ha risposto da campione, non so se rimarrà. Il mercato mentre si gioca è una cosa assurda, tanto fanno tutto negli ultimi giorni: ma allora fatelo prima, perché così non va bene".

Però avete preso Adrien Silva... "Lo volevo già al Leicester, e lo presero l'anno dopo che andai via. Ha qualità, personalità ma sa anche fare legna: ha le due fasi ed è un giocatore che mi mancava. La squadra sulla carta con Candreva, Silva e Keita Balde quando sarà pronto, è migliorata. Con il piglio di stasera possiamo vedere bene".

Le andrebbe bene perdere Colley per Fazio? "Non posso parlare di giocatori che potrebbero andare via o di chi potrebbe arrivare. Ero sul pullman, e Vieira doveva venire con noi: l'abbiamo fatto scendere al volo, pensate un po' che assurdità. Quando firmeranno dirò cosa penso".

Che gol Verre... "Bellissimo. Il ragazzo ha qualità e grossa determinazione: se parte Gaston Ramirez ma resta lui, sono contentissimo. Contentissimo per il ragazzo, insomma: può avere lo spazio che aveva Gaston l'anno scorso".

Sentite tornare le paure per il Covid? "Ormai siamo abituati. Giusto che non si giochi Genoa-Torino, poi in generale se si hanno meno di dieci positivi credo sia giusto andare avanti".