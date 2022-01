QUI UDINESE, Samir a disposizione per Firenze

Prosegue la preparazione dell'Udinese in vista del match di giovedì sera contro la Fiorentina: Udineseblog riporta come all'allenamento di oggi diretto da Gabriele Cioffi, tra le fila friulane ci fosse anche Samir, che ieri era a Londra al centro sportivo del Watford per definire i dettagli del suo passaggio in Inghilterra. Il brasiliano ha quindi fatto ritorno in Friuli e, nonostante le voci su un suo addio non siano svanite, dovrebbe comunque essere a disposizione per la partita di Firenze. L'allenamento di oggi ha preceduto la notizia comunicata dall'Udinese di 9 positività (7 calciatori) al Covid-19 nel proprio gruppo-squadra; i bianconeri, salvo indicazioni dell'ASL di un divieto di trasferta, partiranno domani sera per la trasferta Toscana, a cui si presenteranno quindi decimati.