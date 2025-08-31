Qui Torino, possibile esordio per Asslani: in campo Biraghi e Simeone

Allo stadio Olimpico-Grande Torino questa pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 18.30, i granata affronteranno la Fiorentina in un match valevole per la seconda giornata di campionato. Un campionato che per i granata è partito male, con la sconfitta per 5-0 subita a San Siro contro l'Inter. Contro i gigliati Baroni è pronto a cambiare assetto e qualche uomo per provare a portare a casa i primi punti della stagione. Davanti al confermato Israel dovrebbe tornare in campo dal primo minuto Maripan, grande escluso nella serata del Meazza, accanto a Coco.

Il grande ex Biraghi e Pedersen invece saranno i due terzini, rispettivamente di sinistra e di destra. Possibilità che scenda in campo dal primo minuto anche il neo acquisto Asllani, a lungo seguito anche dai viola in questa sessione di calciomercato, al psoto di Ilkhan. A completare la mediana due tra Gineitis, Casadei e Anjorin. Davanti Simeone, altro ex del match, è favorito su Adams per una maglia da titolare al centro dell'attacco, con Ngonge e Vlasic sugli esterni.