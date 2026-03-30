Giovanni Galli: "A Palladino fu fatto un bel mercato, a Pioli meno"

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L’ex portiere viola, Giovanni Galli, ha commentato a Lady Radio i temi più attuali di casa Fiorentina: “Non serve pensare ai punti da conquistare, bisogna che la squadra faccia a Verona quello che ha fatto a Cremona. Anche perché i viola hanno il tasso tecnico più alto, là sotto in classifica. Se perdevi con l’Inter non succedeva niente, mentre col Verona è uno scontro diretto ed esiste un solo risultato: la vittoria. Resto più che convinto che la lotta salvezza non riguarderà la Fiorentina.

Mercato? Con le operazioni fatte in esatte non era possibile migliorare la squadra. La cosa più importante è stata confermare Kean, ma poi sono andati via giocatori importanti in mezzo al campo e sono arrivati con elementi che provenivano da squadre mediocri. Quando fu smantellata la squadra di Italiano, a Palladino presero giocatori pronti. Arrivato Pioli si sono rilassati tutti: dall'ambiente ai giocatori”.