L'agente di Zaniolo: "Solo a Bergamo e Firenze non si è esaltato"

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Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, ha parlato del suo assistito, ex Fiorentina, al Gazzettino del Friuli: "Siamo sempre stati convinti che Udine sarebbe stata la piazza ideale per soddisfare il suo bisogno di rilancio. Il contesto ha garantito massima stabilità e tranquillità, da subito c’è stata collaborazione dal direttore Nani e dal presidente Pozzo su un discorso non semplice. Non a caso l’accordo è stato trovato sul fil di lana, all’ultimo giorno. Nicolò ha voluto fortemente il trasferimento e aveva ragione. Lui è ancora amatissimo in Turchia, con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha fatto vincere loro un derby. In Premier ha poi passato un anno difficile, anche per via della situazione delle scommesse da cui è uscito alla grande.

A parte lo scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre fatto stagioni da leader e protagonista. Ha dimostrato più volte le stigmate del campione. Ora l’Udinese ha possibilità di riscattarlo, sono sicuro che quanto prima ci siederemo al tavolo per decidere che percorso fare. Lui a Udine sta benissimo, questo è certo, immaginare che possano arrivare altri interessamenti fa parte del calcio, ma qui si naviga a vista: a Udine sta bene, ribadisco. Pensiamo intanto a chiudere la pratica con il Galatasaray".