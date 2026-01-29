Qui Napoli, il report del club: squadra divisa in due blocchi, ecco perché
Napoli subito al lavoro in vista della Fiorentina all'indomani della partita persa contro il Chelsea in Champions League.
Di seguito il report sulla seduta odierna pubblicato dal club azzurro: "Dopo il match contro il Chelsea, gli azzurri riprendono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato al cospetto della Fiorentina, sabato alle 18:00 allo stadio Maradona. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica", si apprende dal sito ufficiale della società partenopea.
