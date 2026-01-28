Di Lorenzo: "Dobbiamo recuperare per affrontare la Fiorentina in salute"

vedi letture

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato a Prime il ko con il Chelsea e l'eliminazione: "I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato. Ma questo lo sappiamo. Ci tenevamo a vincere, perché poteva significare playoff. Dispiace, ma sicuramente non l'abbiamo persa stasera. Abbiamo lasciato troppi punti e l'abbiamo pagato. Stasera abbiamo fatto una buona gara, tenendo il ritmo alto. Peccato per il risultato".

Avete pagato anche le assenze?

"Gli infortuni ci sono da un po', ci conviviamo e dobbiamo tener duro. Non è facile giocare sempre gli stessi, ma non deve essere un alibi. Speriamo che qualcuno rientri al più presto per darci una mano. Adesso rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina che è in salute".