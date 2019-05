QUI MILAN, Il probabile undici di mister Gattuso

Gattuso comincia ad avere gli uomini un po' contati, ma non è emergenza. Nel 4-3-3 rossonero c'è Donnarumma in porta, con Romagnoli che rientra a guidare la difesa dopo la squalifica, e dovrebbe essere affiancato da Zapata al centro. Abate più del rientrante Conti a destra, Rodriguez a sinistra. In mezzo sembrano pochi i dubbi: Bakayoko vertice basso, Kessie mezzala con Calhanoglu, arretrato per l'occasione, ma rimane aperta l'idea Mauri. Davanti confermato Piatek al centro, sulla destra c'è Suso. Sull'out mancino rimasto scoperto dovrebbe partire dal 1' Borini, favorito su Castillejo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso.