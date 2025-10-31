Non solo Mandragora, il rinnovo di Dodo è a un passo: le ultime
Non solo Rolando Mandragora. La Fiorentina continua a lavorare sul fronte rinnovi e dopo aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista fino al 2028 con opzione per un altro anno, è molto vicina anche a stringersi la mano con Dodo.
L'esterno brasiliano, protagonista di un tira e molla in estate proprio sul rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2027, potrebbe presto allungarlo fino al 2029 con opzione al 2030: le parti sono molto fiduciose nel poter arrivare all'ok definitivo e per questo è atteso un incontro finale nelle prossime settimane.
