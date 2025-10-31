FirenzeViola Qui Lecce, il momento dei giallorossi tra risultati ottenuti e prestazioni offerte

vedi letture

Pradè l'ha definita "da vita o morte", Pioli con il turnover di San Siro l'ha designata come partita chiave sacrificando sull'altare la gara contro l'Inter. Una cosa è certa, Fiorentina-Lecce è stata già caricata a dovere. Ma che squadra affronteranno i viola questa domenica alle ore 15:00 al Franchi?

I numeri in campionato e il valore della rosa

Iniziamo con alcuni dati semplici, il Lecce allenato da Di Francesco si trova al 16° posto in Serie A con 6 punti, 2 in più della stessa Fiorentina. Ha il 3° peggior attacco del campionato con 7 gol fatti, al pari della compagine di Pioli, e con 14 gol subiti, 1 in meno dei viola, ha il 2° peggior reparto difensivo. Statistiche ovviamente non esaltanti per una squadra che comunque sin da questa estate sapeva di dover lottare per la salvezza e che infatti in relazione a tale obbiettivo ha costruito la sua rosa. Gli acquisti di punta sono di fatto stati l'ex viola Riccardo Sottil, arrivato in prestito e non amatissimo a Firenze tanto per usare un eufemismo, il giovanissimo talento classe 2008 del Milan Francesco Camarda, anche lui preso a titolo temporaneo, e Nikola Stulic, individuato come erede di Nikola Krstovic da Pantaleo Corvino, per un totale di circa 16 milioni di euro spesi contro i quasi 91 versati dalla dirigenza gigliata la scorsa estate.

Il fattore trasferta e la gara contro il Napoli

I giallorossi poi stanno dimostrando in questo avvio di campionato di essere una squadra molto più temibile lontano dal Via del Mare visti i 4 punti ottenuti su 6 in trasferta. L'unica vittoria per i ragazzo di Di Francesco è infatti arrivata in casa del Parma, con il gol rocambolesco e fortuito realizzato proprio dall'ex Sottil. L'ultima partita poi contro il Napoli, che al Franchi ha banchettato su una Fiorentina quasi inerme, ha dato segnali incoraggianti ed è terminata per 1-0 in favore degli uomini di Conte solo per episodi avversi, come il rigore sbagliato da Camarda sullo 0-0.

Partita complicata

Non sarà dunque affatto semplice avere la meglio per la Fiorentina in quello che ad oggi va definito come un vero e proprio scontro salvezza. I viola dovranno essere bravi a far valere le differenze di qualità che ci sono tra le due rose, cercando per quanto difficile, di estraniarsi da un momento che dal punto di vista ambientale è ovviamente molto pesante.