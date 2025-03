Qui Juventus. Ha lavorato ancora a parte Conceicao: dubbio Fiorentina

vedi letture

La Juventus nella giornata di oggi ha svolto una doppia seduta di allenamento alla Continassa, con un occhio di riguardo alla prossima sfida contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi in programma domenica pomeriggio con fischio d'inizio alle ore 18. Come riporta TMW, rispetto al gruppo a disposizione di mister Thiago Motta, hanno lavorato a parte sia questa mattina che nel pomeriggio i difensori Jonas Rouhi e Nicolò Savona e Francisco Conceiçao. Gli altri giocatori infortunati della rosa della Juventus e che quindi non saranno disponibili per la trasferta di Firenze sono i lungodegenti Cabal, Bremer e Milik, oltre a Douglas Luiz.

Fiorentina-Juventus sarà arbitrata da Fabbri

Per la sfida è stato designato come direttore di gara il romagnolo Michael Fabbri. Il bilancio dei Viola con il romagnolo a capo della partita è nettamente negativo, negli ultimi 7 anni la Fiorentina ha collezionato 7 sconfitte e 2 pareggi in Serie A , l'ultima vittoria dei viola in in campionato con Fabbri risale all'annata 17/18 quando la Fiorentina espugnò l'Olimpico contro la Roma per 0-2 con i gol di Benassi e Simeone.

Spicca la vittoria dei viola in Coppa Italia contro l'Atalanta per 2-3 nell'annata 21/22 con un gol nel finale di Milenkovic. Per i bianconeri il bilancio è ben diverso negli ultimi 7 anni con Fabbri a capo del match hanno collezionato ben 6 Vittorie 3 pareggi e 2 sconfitte. Al Var sarà presente La Penna che ricordiamo per l'arbitraggio Inter-Fiorentina.