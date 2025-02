Qui Inter, Acerbi spera in una maglia dal 1'. Calhanoglu riposa?

Simone Inzaghi conta i suoi alla vigilia della trasferta di Firenze per il recupero della partita contro la Fiorentina rimandata al 17' del match a causa di ciò che è accaduto a Bove. Come riporta FCInter1908.it, andranno valutate le condizioni di Hakan Calhanoglu, tornato titolare nel derby ma sostituito dopo appena un'ora e quindi possibile partente dalla panchina, e soprattutto di Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio, ai box ormai da settimane, potrebbe essere la sorpresa nello scacchiere dei nerazzurri, per far così rifiatare De Vrij a cui sono stati chiesti gli straordinari negli ultimi tempo. Contro il Milan Acerbi era già tornato in panchina, contro la Fiorentina potrebbe ritrovare la maglia da titolare.

Come funzionerà Fiorentina-Inter

Il recupero della 14esima giornata di Serie A ripartirà dal minuto numero 17 e dalla rimessa laterale in favore della Fiorentina. I due tecnici potranno schierare solo calciatori in lista lo scorso 1° dicembre e non sono valide le squalifiche di Comuzzo e Dumfries per somma di ammonizioni emerse nello scorso turno di campionato. Oltre alla partita in sè, per le due squadre sarà complicato anche gestire una sfida che durerà più di un quarto d'ora in meno rispetto al normale.