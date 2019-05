QUI GENOA, Seduta odierna: palestra e tattica. In 5 out

Per la trasferta di Firenze prosegue il pressing a tutto campo sulla squadra genoana, rientrata a Pegli per fare gruppo all’ora di pranzo, prima di un allenamento andato avanti per le lunghe. Tra lavori di potenziamento atletico in palestra e addestramenti tattici sul terreno di gioco, collettivi e per reparti, se ne sono andate oltre due ore di attività con brevi interruzioni per tirare il fiato. Nessuna pausa invece, fatta eccezione per i cambi campo, durante il mini-torneo con la partecipazione di tre team a concludere il programma. Le condizioni del gruppo, dalle rilevazioni funzionali, denotano un buono stato generale. Oltre ai lungodegenti Hiljemark e Sturaro proseguono un iter a parte Favilli, Lazovic e Mazzitelli. Giovedì verranno resi noti gli ufficiali di gara designati. In calendario giovedì una sessione a porte chiuse.