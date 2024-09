QUI EMPOLI, Ecco il possibile 11 di D'Aversa anti Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby tra Empoli e Fiorentina rappresenta un importante test per la squadra di Roberto D'Aversa, che ha già frenato formazioni come Roma, Bologna e Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico ex Lecce potrebbe riavere Fazzini e Maleh, anche se è probabile che non partano titolari a causa degli infortuni. L'undici di partenza sarà simile a quello della vittoria in Coppa Italia contro il Torino, con Vasquez di nuovo tra i pali e una difesa composta da Ismajli e Viti.

Ballottaggio a destra, sempre in difesa tra De Sciglio e Goglichidze che sembra destinato a vincere il georgiano. A centrocampo, Gyasi e Pezzella occuperanno le fasce, mentre Grassi e Henderson saranno al centro. In attacco, Esposito dovrebbe partire titolare, con Colombo come centravanti fisso e l'ultimo posto davanti conteso tra Solbakken e Anjorin.