FirenzeViola Tra Fiorentina e Brasile. Dodo spera in una chiamata, ma serve il vero pendolino allo Zini

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Tra Fiorentina e Nazionale, tra un obiettivo da raggiungere un sogno da cullare. La partita di domani sera a Cremona sarà uno spartiacque fondamentale per la squadra di Vanoli, che in vista dello scontro diretto dello Zini torna ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Tra questi Dodo, pronto a tornare titolare dopo l’iniziale panchina col Rakow di giovedì scorso. Il brasiliano vive un momento non particolarmente positivo ma resta il pendolino di riferimento per la corsia destra, dove vuole tornare a stupire per la sua squadra e per il suo Paese.

Quell'esordio solo sfiorato...

Il riferimento va all’imminente sosta per le Nazionali che arriverà tra una settimana, dopo Fiorentina-Inter. L’esterno classe ‘98 non vede la casacca verdeoro dal novembre 2024, quando rientrò all’ultimo tuffo tra i convocati dell’allora ct Dorival Junior per la sfida all’Uruguay, vista interamente dalla panchina. Quella che ad oggi, rimane ancora l’unica chiamata ottenuta da Dodo con la Seleçao. Non è, infatti, ancora arrivato l’esordio con la propria Nazionale per il laterale destro viola, che in questi anni non ha mai smesso di accarezzare quel sogno ancora irrealizzato e che in questi giorni spera in una chiamata da parte di Carlo Ancelotti. Per alimentare tutto questo, però, c’è bisogno della miglior versione di sé col giglio sul petto.

... che passa per Firenze

Sì, perché il miglior Dodo ultimamente è un po’ sparito. Lui che di questa squadra è sempre stato un titolarissimo, con una sola assenza in ventotto partite di campionato. Era il naufragio di Udine, a cui non ha preso parte per squalifica, mentre giovedì scorso in Conference è stato impiegato neanche mezzora. Al crocevia di Cremona arriva abbastanza fresco, il motore visto in stagione non si è mai spento ma si è più volte inceppato, con prestazione che tante volte hanno lasciato desiderare. Domani l’occasione migliore per rifarsi, in una settimana che porterà alle liste delle Nazionali per l’ultimo stage prima del Mondiale. A cui, sotto sotto, Dodo spera fortemente di partecipare.