Qui Cremonese, Nicola porta tutti in ritiro e valuta un cambio modulo

La Cremonese pensa alla partita di lunedì perché contro la Fiorentina non può sbagliare. Per questo - riporta tuttocremonese.com - Nicola non vuole abbassare la concentrazione e ha portato tutta la squadra in ritiro in provincia di Bergamo fin da ieri sera: un segnale chiaro della tensione che si respira nell'ambiente. L'obiettivo è ritrovare compattezza e lucidità prima di una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva, anche se Nicola sta valutando anche dei cambi di formazione.

Possibile un cambio modulo passando dall'inizio al 4-4-2 visto nel secondo tempo a Lecce con la squadra che ha giocato in maniera molto più aggressiva. Per trovare un risultato positivo contro la Fiorentina, la Cremonese è disposta a tutto.