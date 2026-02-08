Qui Como, squadra fresca ma con in testa la Coppa Italia: martedì c'è il Napoli

Qui Como, squadra fresca ma con in testa la Coppa Italia: martedì c'è il NapoliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40Avversari
di Redazione FV

Un traguardo storico dietro l’angolo: la semifinale di Coppa Italia. Un Como che la insegue, ma sulla sua strada trova un Napoli incerottato anche se motivato per fare bene davanti ai propri tifosi. Martedì sera, stadio Maradona, lo scontro che vale il pass per la semifinale contro l’Inter di Chivu: il Como ci arriva senza aver giocato in questo turno di campionato (era in programma la sfida con il Milan a San Siro, ma l’inaugurazione delle Olimpiadi ha spostato tutto). Fabregas ha potuto preparare al meglio la gara di martedì a Mozzate.

Nessun impegno agonistico, solo tanti allenamenti per essere pronti alla sfida del Maradona: squadra alla rifinitura domani prima della partenza per Napoli. Lo scrive il portale CiaoComo.it.