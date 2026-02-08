Qui Como, squadra fresca ma con in testa la Coppa Italia: martedì c'è il Napoli
FirenzeViola.it
Un traguardo storico dietro l’angolo: la semifinale di Coppa Italia. Un Como che la insegue, ma sulla sua strada trova un Napoli incerottato anche se motivato per fare bene davanti ai propri tifosi. Martedì sera, stadio Maradona, lo scontro che vale il pass per la semifinale contro l’Inter di Chivu: il Como ci arriva senza aver giocato in questo turno di campionato (era in programma la sfida con il Milan a San Siro, ma l’inaugurazione delle Olimpiadi ha spostato tutto). Fabregas ha potuto preparare al meglio la gara di martedì a Mozzate.
Nessun impegno agonistico, solo tanti allenamenti per essere pronti alla sfida del Maradona: squadra alla rifinitura domani prima della partenza per Napoli. Lo scrive il portale CiaoComo.it.
Pubblicità
Avversari
L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui rifletteredi Tommaso Loreto
Le più lette
1 L'ennesima vittoria che sfuma sul più bello, sono 22 i punti buttati nei finali di gara. Da Batistuta un assist su cui riflettere
Copertina
FirenzeViolaErrori che si ripetono e classifica che preoccupa: la panchina di Vanoli ora è sotto esame
Alberto PolverosiCon Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com