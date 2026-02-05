Torino, con i viola torna Casadei. Ma sono almeno quattro i dubbi di Baroni
FirenzeViola.it
TuttoMercatoWeb fa il punto sulla situazione dell'infermeria in casa Torino in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato. Contro i viola, secondo quanto raccolto, dovrebbe essere della partita Cesare Casadei, assente ieri contro l'Inter per un attacco febbrile, mentre Ardian Ismajli dovrebbe essere ancora out. Diversi i giocatori in dubbio invece, ovvero Chè Adams, Gvidas Gineitis, Giovanni Simeone e Zakaria Aboukhlal.
Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolaredi Luca Calamai
1 Paratici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Lorenzo Di BenedettoMercato da 5,5 in pagella. Squadra migliorata in tutti i reparti, ma nessuna vera operazione pensando alla salvezza. Qualcuno non ha ancora capito il vero obiettivo della Fiorentina. Gosens è rimasto: solo per la sua volontà
Angelo GiorgettiMercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
