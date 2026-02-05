Torino, con i viola torna Casadei. Ma sono almeno quattro i dubbi di Baroni

Torino, con i viola torna Casadei. Ma sono almeno quattro i dubbi di BaroniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:20Avversari
di Redazione FV

TuttoMercatoWeb fa il punto sulla situazione dell'infermeria in casa Torino in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato. Contro i viola, secondo quanto raccolto, dovrebbe essere della partita Cesare Casadei, assente ieri contro l'Inter per un attacco febbrile,  mentre Ardian Ismajli dovrebbe essere ancora out. Diversi i giocatori in dubbio invece, ovvero Chè Adams, Gvidas Gineitis, Giovanni Simeone e Zakaria Aboukhlal.