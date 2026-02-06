Qui Torino, la probabile formazione di Baroni: Kulenovic con Zapata

Il Torino si prepara ad affrontare la Fiorentina con qualche dubbio che l'allenatore Baroni si porta dietro in particolare legato alle condizioni di Simeone che è tornato tra i convocati e spera in una maglia da titolare. Davanti a Paleari per la difesa i granata vanno verso il terzetto Marianucci-Maripan-Coco, a centrocampo con Ilkhan sono favoriti Casadei e Anjorin. Sulle corsie laterali se la giocano Lazaro, Pedersen e Obrador, mentre in attacco è stata provata la coppia Kulenovic-Zapata: sono le due punte nelle condizioni migliori, con Adams, Simeone e Njie che non sono al top della condizione. Questa la probabile formazione del Torino secondo TMW:

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripàn, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Anjorin, Lazaro; Kulenovic, Zapata.