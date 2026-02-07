Qui Torino, i convocati per la Fiorentina: torna il Cholito Simone
Il tecnico del Torino Marco Baroni ha diffuso la lista dei convocati diramata per la gara di stasera contro la Fiorentina. Recuperano Zakaria Aboukhlal, Gvidas Gineitis, Che Adams e Giovanni Simeone, nonché l'ex Cristiano Biraghi. Restano out invece Ardian Ismajli e Ivan Ilic, infortunati, oltre a Saba Sazonov (fuori dal progetto), Matteo Prati (squalificato) e Nikola Vlasic (squalificato). Di seguito la lista completa.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Perciun, Tameze.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
